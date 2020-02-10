Расслабляться рано или можно выдохнуть? Как обстоят дела с коронавирусом в России

Сегодня, 10 февраля, стало известно о трех тысячах новых заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае. На улицах городов идет массовая дезинфекция. В Пекине Си Цзиньпин лично провел инспекцию, чтобы проверить, как работают меры по борьбе с вирусом. В одной из больниц, где он был в защитной маске, ему измерили температуру. Инфекция распространилась уже на 24 страны. Число зараженных во всем мире превысило сорок тысяч. Жертв к этой минуте — 910.

В Британии и Франции на наличие вируса сейчас проверяются сотни человек — все из-за одного британца. Как пишут местные издания, бизнесмен из Суссекса подхватил инфекцию в Сингапуре и затем полетел на французский лыжный курорт. Там он, предположительно, заразил пятерых человек. Тесты сейчас проходят все остальные постояльцы, а также пассажиры самолета, которым мужчина вернулся в Лондон.

Свежие данные о распространении коронавируса в России сегодня представил Роспотребнадзор. Есть ли повод для сдержанного оптимизма или расслабляться пока рано? Какова оперативная обстановка на этот час?

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в России находятся более 20 тысяч человек. Это те, кто контактировал с пациентами с подозрением на коронавирус. Среди этих двадцати тысяч более шести тысяч граждан Китая. За весь период наблюдения, с 31 декабря, обследованы и госпитализированы 769 человек.

Новых случаев заражения коронавирусом в России, помимо уже известных двух, пока не выявлено. В наиболее близкой к нам приграничной провинции Хэйлунцзян (именно с ней граничат Благовещенск и Хабаровск) по данным на вечер воскресенья зарегистрировано 307 случаев коронавируса нового типа, 6 летальных исходов, 14 выздоровевших.

Хабаровск сегодня стал первым городом, где носить маску нужно обязательно. Масочный режим, который начал действовать в понедельник утром, 10 февраля, коснулся всех учреждений, которые работают с большим числом людей. Сотрудникам банков, торговых центров, социальных учреждений рекомендовано носить марлевые повязки. Ответственность за соблюдение предписания возложена на руководителей.

Менять средства индивидуальной защиты нужно каждые два часа. Не коснулся масочный режим только школ и детских садов. Здесь действуют так называемые утренние фильтры. На уроки или в группу детей пускают только после измерения температуры.

"Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на восемь процентов. Если на позапрошлой неделе была заболеваемость ниже порога на 10,6 процента, то сейчас количество заболевших возрастает", — рассказала заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению по вопросам охраны здоровья Татьяна Скорик.

Повсюду проводится тотальная дезинфекция помещений. Графики пересмотрены. Обработка перил, дверей, эскалаторных лент со специальными средствами в местах массового пребывания людей проводится каждые два часа. С сегодняшнего дня действует запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях: в социальных, медицинских организациях, школах и университетах. Маски и карантин — профилактика не только коронавируса, но и традиционного сезонного гриппа.

"На сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации остается стабильной. Осложнения вызывает только растущая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. За прошедшую неделю превышение пороговых уровней зарегистрировано в 23 субъектах Российской Федерации", — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

ФАС признала значительный рост цен на маски в 68 регионах. В Москве одна и та же пачка (50 штук) самых обычных масок на резинках стоит от 84 до 715 рублей. Недобросовестные продавцы будут наказаны. Что касается заболевших — они идут на поправку.

"Все необходимые противоэпидемиологические мероприятия проведены в полном объеме. На сегодня пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке", — рассказала Анна Попова.

Российские медики с задачей справились. А вот социальные сети перед вирусом не устояли. В интернете — шквал вирусных роликов и рекламы псевдолекарств и псевдоцелителей. В одном из таких видео "лекарь" говорит:



"Я выступаю против этого вируса во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я разрушаю этого демона, все замыслы дьявола".

Сейчас в сетях появилось много подобных лекарей и лечебных приспособлений, например, амулеты здоровья, заряженная вода Иордана и антивирусная швабра.