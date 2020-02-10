Столкновение катеров в Таиланде: погибли дети из России - брат и сестра

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью сегодня утром в Таиланде наших соотечественников. Жертвами столкновения двух скоростных катеров у острова Пхукет стали дети — брат и сестра. Пострадали ещё более 20 российских туристов.

Тайский Пхукет — одно из самых популярных в мире мест для пляжного отдыха. В 7 часов 50 минут утра на канале, соединяющем соседние гавани острова на высокой скорости буквально лоб в лоб столкнулись два катера, так называемых спидбота, которые здесь используют для перевозки туристов между пляжами и лагунами.

"Российские туристы, по нашим сведениям, 15 человек, им была оказана помощь на месте, и они отказались от госпитализации и 22 человека были размещены в 4 больницы Таиланда", — пояснила Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств.

Прибывшие на причал медики скорой помощи сразу же стали оказывать первую помощь. На этих кадрах спасатели пытаются реанимировать двух детей из числа пассажиров — мальчика и девочку — 6 и 13 лет. Их срочно доставили в больницу, однако чуда не произошло. Брат и сестра, прилетевшие в Таиланд из Челябинской области, скончались от полученных травм в больнице Пхукета.

"Произошла просто трагедия и погибли двое детей из нашего города Челябинска по тем паспортным данным, которые есть. Поэтому мы в настоящее время ищем адреса и телефоны родственников, для того, чтобы связаться с ними и выяснить чем мы можем в этой ситуации помочь", — рассказала Евгения Майорова, уполномоченная оп правам ребенка в Челябинской области.

Местная полиция уже объявила виновником трагедии экипаж пустого катера. По предварительным данным 24 летний капитан не справился с управлением. При этом уже известно, что оба катера шли с превышением скорости.

"Разрешенная максимальная скорость на этом участке 5 узлов, это примерно 8 с половиной километров в час. Оба катера шли с превышением примерно в 5 раз", — сообщил Владимир Вылегжанин, директор компании по организации морских прогулок.

Эти спидботы — одно из главных средств перевозки туристов между островами, отдыхающие со всего мира называют между собой "кораблями смерти".

"Страшный момент, когда заходим в бухту и одновременно туда заходит порядка 20-30 таких лодок, спидботов, как они разъезжаются. Помимо этого, тайские маленькие лодки постоянно курсируют", — признался Иван Дмух, турист из России.

Обстоятельства гибели двух детей из Челябинской области на острове Пхукет выясняют и российские следователи.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта", — проинформировала общественность Елена Марковская, старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следователи полиции Пхукета сейчас допрашивают всех участков этой трагедии. Власти острова обещают оказать находящимся в больницах россиянам всю необходимую помощь.

Только в этом году это уже третья подобная авария с участием скоростных пассажирских катеров на Пхукете. Год назад при похожих обстоятельствах здесь погибли 47 китайских туристов.

Полиция острова проводит расследования для выяснения всех деталей сегодняшней трагедии с россиянами.