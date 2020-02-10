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10 февраля 202020:22

Возможны ли переговоры между США и Ираном по ядерному оружию?

Global Look Press

В то время как американские политики пытаются осмыслить недавние январские события (убийство генерала Сулеймани и ракетный обстрел американской военной базы в Ираке), которые могли привести к реальной войне между США и Ираном, в Вашингтоне вновь стали популярными заявления о "поддержке иранского народа".

К счастью, самый лучший и эффективный способ, с помощью которого Америка может улучшить жизнь простых иранцев, довольно простой: Соединенным Штатам необходимо вернуться к подписанному при Обаме Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) или, если необходимо, предложить новую версию документа, пишет в The National Interest президент базирующегося в Вашингтоне National Iranian American Council (NIAC) Джамал Абди.

Мысль о том, что Дональд Трамп и иранцы сядут за стол переговоров и начнут обсуждать ядерное соглашение, возможно, выглядит как что-то фантастическое, учитывая события первой недели 2020 г. Однако все же давайте представим невероятное — ведь поведение нынешней вашингтонской администрации чрезвычайно непредсказуемо — происходит прорыв и Трамп договаривается с иранским руководством о СВПД 2.0, который примерно такой же, как существующее соглашение, но с более длительным сроком действия и более эффективным ослаблением режима санкций. Что бы это принесло иранскому народу?

Возрожденный СВПД не стал бы волшебной палочкой, но, если бы он был принят, то иранцы освободились бы от двойного давления (американских экономических санкций и провальной внутренней политики), улучшилась бы жизнь в Иране по многим направлениям и началось бы решение более фундаментальных проблем, которые лежат в основе повседневных разочарований иранцев.

Дело в том, что первоначальный СВПД так и не был полностью воплощен. День начала формальной реализации соглашения (9 февраля 2016 г.) совпал с голосованием на первых республиканских праймериз, когда Дональд Трамп одержал первую победу и все основные кандидаты в очередной раз заявили о намерении разорвать ядерную сделку. Мало кто из банков или компаний готовы были рисковать, вкладывая деньги в Иран, если следующий президент США собирался выйти из соглашения и ввести жесткие ограничения в отношении Исламской Республике.

В то же время, ослабление режима санкций в рамках СВПД было структурно ущербным — ни один подобный режим санкций никогда не был демонтирован таким образом; существовали практические недостатки, разделяющие намерение и исполнение облегчения, которые стали очевидными только после начала реализации. Несмотря на то, что с помощью СВПД был достигнут определенный прогресс в макроэкономической сфере, его действие было слишком коротким и ограниченным из-за политической неопределенности.

Трамп мог бы улучшить сделку Барака Обамы и предоставить иранскому народу реальные экономические выгоды. СВПД не реформировал бы и не ликвидировал бы теократическую систему, но он дал бы возможность окрепнуть частным компаниям, которые пострадали в условиях санкционной экономики, когда основными бенефициарами были коррумпированные, связанные с государством структуры. СВПД обеспечил бы необходимые инструменты для борьбы с финансовой коррупцией внутри Ирана.

Соглашение остается наилучшим первым шагом, который откроет пути для региональной дипломатии по снижению напряженности и укреплению безопасности. Кроме того, сделка даст возможность сотрудничать в других областях, представляющих взаимный интерес. Но самое главное — возвращение к соглашению сняло бы внешнее американское давление, которое в течение десятилетий было контрпродуктивным и лишь способствовало сохранению вредной для иранского народа революционной системы.

Прекращение внешнего давления и изоляции откроет новые возможности для среднего класса и гражданского общества, которые всегда необходимы для любого успешного демократического движения. Даже в течение короткого отрезка времени между реализацией СВПД и выходом Трампа из сделки наблюдались позитивные политические тенденции: умеренные и реформисты одержали убедительную победу на парламентских выборах а 2016 г., а придерживающийся жесткой линии Ибрагим Раиси потерпел поражение на президентских выборах в 2017 г.

После выхода Трампа из СВПД произошел разворот. Раиси был назначен главой судебной системы, после чего многие реформисты были дисквалифицированы с парламентских выборов 2020 года, которые, по мнению наблюдателей, ознаменуют возвращение к власти сторонников жесткой линии. Кроме того, в последние два года иранский аппарат безопасности стал более репрессивным: в ходе ноябрьских протестов были убиты сотни иранцев.

Если Дональд Трамп и американские политики действительно хотят помочь иранцам, то им следует сделать переговоры о ядерной сделке — одним из своих основных приоритетов.


 

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