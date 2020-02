Василевский назван третьей звездой минувшей недели НХЛ

Национальная хоккейная лига подвели итоги минувшей игровой недели и назвала имена наиболее отличившихся хоккеистов. В их число вошел российский вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, получивший звание третьей звезды недели.

25-летний уроженец Тюмени стал в составе "молний" победителем все трех сыгранных матчей. В этих встречах Василевский в среднем пропустил 1,67 шайбы. При этом он отразил 93,6 процента нанесенных по его воротам бросков.

Elvis Merzlikins (@BlueJacketsNHL), Kyle Connor (@NHLJets) and Andrei Vasilevskiy (@TBLightning) have been named “Three Stars” for the week ending Feb. 9.#NHLStats: https://t.co/rKw1UF7OpD pic.twitter.com/vDiEXjAcBg