Двое граждан Белоруссии погибли при пожаре в московском хостеле

Два человека погибли во время пожара на юго-западе Москвы. По предварительным данным, оба являются гражданами Белоруссии.

Возгорание произошло на четвертом этаже пятиэтажного общежития на улице Новаторов. К моменту приезда пожарных из окон уже валил густой черный дым, сообщает телеканал "Россия 1".

Спасатели вывели из огня троих постояльцев. Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно.

Примерно к 20.30 пламя удалось полностью потушить, сейчас идет проливка помещений.