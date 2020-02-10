64-ядерный чип AMD установил мировой рекорд разгона

Процессор Threadripper 3990X, располагающий 64 ядрами, установил сразу шесть мировых рекордов разгона. Оверклокерам - специалистам по экстремальному разгону - под никами TSAIK, Splave и safedisk удалось раскрутить тактовую частоту новейшего чипа AMD до 5,5 ГГц.

Самый высокий результат показало оборудование, собранное TSAIK. Используя жидкий азот, он разогнал все 64 ядра самого производительного процессора Threadripper 3-го поколения до 5548,71 МГц. Для этого были задействованы материнская плата MSI Creator TRX40 и модуль оперативной памяти DDR4 на 1866 МГц, пишет TechRadar.

Splave установил чип AMD на "материнку" ASRock TRX40 Taichi. С этим "железом" специалист обновил рекорды в тестах GPUPI 1B, Geekbench 3 (в многоядерном режиме) и Cinebench R20, разогнав процессоры до 5475,43 МГц, 5375 МГц и 5305,88 МГц соответственно. В первых двух он также применял охлаждение на жидком азоте.

В свою очередь, safedisk при помощи Threadripper 3990X взял два рекорда в wPrime 1024m и Cinebench R15. Специалист поднял тактовую частоту до 5125 МГц и 5225 МГц соответственно.

Продажи Threadripper 3990X начались несколько дней назад. В США новинку можно купить за $3999. Чип располагает 64 физическими ядрами и 128 вычислительными потоками - это вдвое больше, чем у флагманской модели 2990WX 2-го поколения.

64-разрядный чип вряд ли заинтересует рядового потребителя. Больше дорогостоящая новинка AMD подойдет специалистам, которые профессионально работают с 3D-графикой и видео.