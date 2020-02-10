Трамп рассказал о супербыстрых ракетах для противостояния России

Американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем обычные.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент США Дональд Трамп, выступая перед американскими губернаторами.

Он сообщил, что у США есть некие супербыстрые ракеты, которые в семь раз быстрее, чем обычные, пояснив это тем, что они нужны Америке, так как у России есть "нечто подобное".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране разработана морская гиперзвуковая ракета "Циркон", которая способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше одной тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах — скорость звука).