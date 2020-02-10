616 тысяч за двоих: в Думу внесена поправка о расширении программы маткапитала

Поправка о расширении программы материнского капитала внесена в Государственную думу. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей обсудит их на заседании 19 февраля, пообещала глава профильного думского комитета Тамара Плетнева.

Поправки продлевают выплаты материнского капитала минимум до конца 2026 года, напоминает ТАСС. Это предложение президента России Владимира Путина, которые он высказал в Послании Федеральному Собранию. Путин также предложил увеличить сумму выплаты для семей с двумя детьми на 150 тысяч рублей — до 616 тысяч 617 рублей. Впервые сертификат на маткапитал можно будет получить уже при рождении или усыновлении первого ребенка на сумму 466 тысяч 617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Но затем индексация была приостановлена.

Поправки в законодательство в первую очередь продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года и вводят ежегодную индексацию денежных выплат. Кроме того, маткапитал можно будет потратить теперь и на строительство дома на садовом участке.

Для ускорения внесения и принятия поправок эти добавки будут внесены в законопроект, предложенный депутатами "Единой России". Такая договоренность достигнута между первым замглавой фракции партии Андреем Исаевым, премьер-министром Михаилом Мишустиным, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком и руководителем думской фракции "Единой России" Сергеем Неверовым.