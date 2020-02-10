10 февраля 202022:43

В Ираке подорван автомобиль военной колонны США

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Взрывное устройство сработало к югу от Багдада 10 февраля на пути следования военной колонны, доставлявшей груз для американских военных.

Как передает РИА Новости, об это мировую общественность проинформировал источник в иракских органах безопасности.

Сообщается, что фугас взорвался в районе эль-Удвания, повредив автомобиль. При этом погибших и раненых нет.

5 января 2020 года парламент большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск с территории государства, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.

Это произошло после того, как 3 января 2020 года в багдадском аэропорту в результате ракетного американского удара были убиты командующий спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

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