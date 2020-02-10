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Тема:

Коронавирус 32 минуты назад

10 февраля 202023:12

Глава американского хедж-фонда пожелал китайским СМИ и руководству Китая заболеть коронавирусом

Global Look Press

Основатель и управляющий фонда Hayman Capital Management Кайл Басс оказался в центре скандала после своих заявлений в соцсетях.

Поводом для скандала стал спор о сроках доставки гуманитарной помощи со стороны США. Главный редактор издания "Хуаньцю шибао" (Global Times) Ху Сицзинь прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о координации оказания помощи жителям китайского города Ухань, ставшего источником распространения коронавируса 2019–nCov.

По словам главреда китайского издания, "помощь со стороны правительства США, хотя и запоздалая, все равно приветствуется, и мы ценим ее". Он также добавил, что "китайцы до сих пор больше слышали о помощи от лидеров США, чем получали ее в Ухане".

Глава Hayman Capital Management прокомментировал данное сообщение, назвав главреда Global Times "неблагодарным ублюдком". По словам Кайла Басса, "США стоило бы забрать наши поставки и вернуться домой". В довершение своей гневной тирады глава американского хедж-фонда пожелал, чтобы "китайский вирус пронесся через ряды сотрудников Global Times и остальной части коммунистической партии".

Басс очень быстро удалил свое сообщение, но его содержание сохранилось в соцсетях. Американские СМИ, в том числе Bloomberg, MarketWatch и ряд других агентств и новостных порталов, также обратили внимание на данный скандал.

Китайское издание Global Times, являющееся дочерней структурой газеты "Жэньминь Жибао" (People’s daily) нередко называют "рупором" китайской Коммунистической партии в плане высказываний и трактовки тех или иных событий изданием с официальной позиции руководства КНР.

Вопрос о том, является ли доставка гуманитарной помощи со стороны США Китаю спустя два месяца после начала эпидемии коронавируса своевременной или нет, остался открытым, однако, как отметил главред Global Times, "Басс пересек черту своими антигуманными высказываниями".

Фонд Hayman Capital Management, основанный Бассом в 2005 г., является сравнительно небольшим: по состоянию на начало 2019 г. объем активов под его управлением составлял около $423 млн. Кайл Басс стал довольно широко известен как удачливый инвестор, когда смог заработать на крахе ипотечного рынка США – в 2007 г. фонд под его руководством продемонстрировал доходность в 212%. Спустя 5 лет, в 2012 г. Hayman Capital Management во главе с Бассом смог заработать на на европейском долговом кризисе, показав доходность в 16%.

Басс также ранее пытался заработать, ожидая проблем в экономике КНР, но просчитался: в 2017 г. из-за ставки на обвал котировок китайского юаня, Hayman Capital Management показал худший результат с момента основания фонда, зафиксировав убыток по итогам года в 19%.

Ситуация со вспышкой коронавируса в Китая в целом выявила определенный дефицит человеческого сострадания не только у представителей американского финансового сектора, но руководства США. В конце января 2020 г., на фоне распространения эпидемии инфекционного заболевания министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business заявил о том, что распространение коронавируса "поможет ускорить возвращение рабочих мест в Северную Америку".

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