Вести.net: гаджеты Asus и Facebook задержатся из-за коронавируса

Первые подтвержденные задержки поставок ИТ-оборудования из-за китайского коронавируса. Пока речь не о самых массовых продуктах от Asus и Facebook, в котором заявили, что временно не принимают заказы на новую VR-гарнитуру Oculus Quest. Предполагалось, что она поступит в продажу в начале февраля, затем дату перенесли на 10 марта и возможно ее придется сдвинуть еще дальше.

Asus предупредил покупателей, что его игровой смартфон ROG Phone II пока не будет доступен из-за приостановки производства. Обе компании не пояснили, когда все вернется к привычному графику. Сегодня после продленных новогодних каникул должна была возобновиться работа на фабриках, в том числе и крупнейшего производителя Foxconn, но до сих пор подтверждения, что предприятия заработали - нет. Издание Nikkei сообщало, что власти города Шэньчжэнь, где находятся основные объекты не дают разрешения на их открытие из-за высокого риска распространения коронавируса. Проблема в том, что Foxconn - это сотня тысяч рабочих и крупнейший сборщик техники для таких брендов как Apple, Google, Amazon, Huawei, HP и Dell. То есть потенциально дальнейший простой фабрик может вызвать нехватку техники популярной в том числе и в России.

Издание Gizmochina предполагает, что остановка сборочных производств повлияет на поступление в продажу консолей нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5, сроки сдвинутся и количество приставок будет существенно меньше запланированного. Сами Sony и Microsoft пока эти сообщения не подтверждали.

Впрочем, не все так плохо, некоторые заводы уже начали работать, известно, что открылась фабрика Tesla в Китае, завод по производству электромобилей BYD и фабрика - производитель оборудования связи ZTE. Зато все активнее крупные технологические компании отказываются от участия в главной выставке весны - Всемирном мобильном конгрессе, который проходит в конце февраля в Барселоне. В понедельник стало известно, что туда не поедут Amazon и Sony. Обе компании полностью отменили участие в выставке. Sony правда пообещала провести свою пресс-конференцию в назначенное время, но в формате прямой трансляции на YouTube.

Ранее от участия в Барселонском форуме отказались корейская LG, американская Nvidia и шведская Ericsson, зато китайская ZTE приедет, хоть и привезет меньше сотрудников, чем планировалось и сократит программу. А сами организаторы мобильного конгресса анонсировали дополнительные меры безопасности. На выставку вообще не пустят приехавших из провинции Хубэй, где находится эпицентр распространения вируса, а все участники, которые недавно были в Китае должны будут представить доказательство того, что последние две недели они находились за пределами этой страны. Кроме того, они должны будут подтвердить, что не контактировали с зараженными людьми, а еще всем гостям и участникам будут измерять температуру.

И новость, не связанная с коронавирусом, очень необычная. Samsung показала рекламу своего нового телефона-раскладушки с гибким экраном. Показала во время церемонии вручения премии "Оскар", что тоже ожидаемо - у корейцев давние партнерские отношения с этим мероприятием. Так вот телефон, который рекламировали еще не анонсирован. То есть строго говоря еще несколько часов назад Samsung всю информацию о предстоящей новинке держала в строжайшей тайне. Малейшие детали раскрывались журналистам и партнерам строго под письменное обязательство нераспространения информации. То есть отдельные утечки конечно были, как всегда, но так чтобы сам производитель взял и рассекретил смартфон до презентации официальным видео - такое не каждый день бывает. Да и сам рекламный ролик фактически анонсирует официальный анонс этого телефона, который намечен на вечер 11 февраля. Дата была известна и ранее, да и внешний вид второй раскладушки от Samsung уже был понятен по утечкам. Теперь у нас есть подтверждение как минимум двух цветов корпуса и предупреждение о том, что складка на дисплее будет видна. Это подписали мелким текстом. Ну а подробная информация и главное цена - это уже завтра вечером.