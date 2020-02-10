10 февраля 202023:28

Единая лига ВТБ. "Локомотив-Кубань" добился восьмой победы кряду, обыграв "Зенит"

lokobasket.com

В Краснодаре местный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над петербургским "Зенитом". Встреча завершилась со счетом 78:70 в пользу краснодарских "железнодорожников".

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Локо" Джонни О'Брайант, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. У Проигравшего "Зенита" наиболее результативным стал Андрей Зубков. В его активе 11 очков и семь подборов.

"Локомотив-Кубань" благодаря успеху в родных стенах добился восьмой победы кряду в чемпионате. В то же время "Зенит" наоборот продолжил свою неудачную серию, теперь состоящую из четырех поражений подряд.

В еще одном матче дня "Химки" обыграли "Нижний Новгород" со счетом 98:94 и продолжают лидировать в Единой лиге.

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