В США ради строительства "стены Трампа" взорвали священные захоронения индейцев

В новостные заголовки в США вернулась стена на границе с Мексикой. Об этом строительстве многие успели подзабыть на фоне других громких скандалов, но теперь оказалось, что ради стройки разрушают захоронения индейцев. Чем это обернется для Дональда Трампа? Выполнит ли он предвыборное обещание еще прошлой своей кампании?

Глас вопиющего в пустыне вполне может там же вызвать бурю. Американская пресса обратила внимание на полное тревоги обращение представителя коренного населения, а по совместительству — сенатора от Аризоны.

"Два святилища из четырех, которые мы посетили, уже пострадали. Они проводили взрывы на местах, где покоятся воины апачи", — отмечает член палаты представителей США Рауль Гриялва.

Воины апачи героически пали в бою. Враги похоронили их с почестями. Теперь их покой нарушила стройка. Работы идут на холме Монумент Хилл.

"Три недели назад мы со старейшинами и археологами прошли по местам строительства. Мы направили письма в министерство внутренней безопасности с запросом по поводу того, как будет решаться вопрос с угрозой священным местам", — рассказывает член палаты представителей США Рауль Гриялва.

По словам активистов, под угрозой находятся 22 памятника археологии, а также уникальная природа, заповедник, озеро с чистейшей водой, которому уже тысяча лет. Сам факт строительства в местности, которая исторически используется для ритуалов, оскверняет ее. При этом с племенами власти не посоветовались.

"Это делают президент и администрация, которые уже угрожали Ирану взорвать 54 памятника культуры. Речь идет о культурном невежестве, этноцентризме администрации: мы делаем что хотим, а на других наплевать. Именно это сейчас и происходит", — комментирует ситуацию член палаты представителей США Рауль Гриялва.

Для Трампа стена для предотвращения незаконного перехода границы мексиканцами — вопрос принципиальный. Это часть еще прошлой предвыборной программы в 2016 году.

"Не выполнить свое обещание по строительству стены просто невозможно, и никакие индейцы, никакие памятники архитектуры сейчас его не остановят. Скандалы только поднимают авторитет Трампа. Он гордится, что выходит победителем. Он все решает, как кризис-менеджер: то есть, если проблема есть, он за нее берется и как слон в посудной лавке начинает все разворачивать, чтобы все знали, кто и как решает проблему", — поясняет заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Проблема с обвинениями в расизме – тоже не новость для Дональда Трампа. Он не раз давал повод своими несдержанными заявлениями. Мигрантов в США он называл преступниками и насильниками, а про беженцев из стран Африки говорил, что они приезжают в Америку из "вонючих дыр". Летом 2019 года президент обрушился с критикой на четырех конгрессвумен, заявив, что им нужно уехать к себе на родину.

"У него корни немецкие, шотландские. Он считает себя чистокровным американцем. Проблемы с нацменьшинствами он решает, как ковбой. Он думает, что защищает большинство американцев, которые возмущены тем, что нерегулируемая миграция, что в принципе никто не может навести порядок. И он по-хозяйски наводит порядок, ограждает американцев от нерегулируемого объема мигрантов", — подчеркивает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Трамп запросил у конгресса США дополнительное финансирование для стены на границе с Мексикой. Но во времена политкорректности новая индейская война может завершиться не в пользу белого пришельца.