Генерал ВВС США обеспокоен "маневрами российских спутников"

Очередной американский генерал выразил обеспокоенность маневрами, которые якобы производят на орбите российские спутники. На этот раз генерал ВВС Джон Рэймонд озабочен космическими аппаратами "Космос-2542" и "Космос-2543".

По словам генерала, после запуска российский аппарат разделился на два. Оба они начали совершать маневры, в результате которых приблизились к американскому спутнику-разведчику USA-245 (КН-11). Минимальное расстояние между космическими объектами "иногда составляло 160 километров", уточнил Рэймонд. Он считает, что это может создавать в космосе "потенциально опасную ситуацию". Власти США по дипломатическим каналам выразили Москве свою обеспокоенность ситуацией, сообщил генерал.

Ранее сообщалось, что натовский генерал Андре Ланата увидел угрозу для Запада из-за якобы проводившихся "маневров российских и китайских спутников".

Аппарат "Космос-2542" предназначен для мониторинга российских спутников. Он также способен проводить съемку земной поверхности. В декабре в рамках эксперимента от него был отделен малый космический аппарат "Космос-2543", также предназначенный для оценки состояния отечественных спутников.