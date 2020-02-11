Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек, вылечились 3996

В Китае число вылечившихся от коронавируса 2019-nCoV достигло 3996 человек, подтвержденных случаев заражения – 42 638, скончались 1016 человек. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее власти сообщали о 800 умерших и более чем 40,1 тысячи заболевших.

В настоящее время врачи оценивают состояние 7333 человек как тяжелое, сообщает РИА Новости.

Отдельно в Гонконге обнаружили 42 инфицированных (один человек уже скончался), в Макао – 10 случаев заражения (одного человека уже выписали из больницы), на Тайване заражены 18 человек (один из них выздоровел).

Сейчас свыше 187,7 тысяч человек, которые находились в тесном контакте с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.

В течение последних суток выявлены 2 478 новых случаев заражения, 716 человек уже выписались из больницы. При этом число пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, увеличилось за последние сутки на 849 человек.