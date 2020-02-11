"Реал" – самый убыточный клуб в трансферах, "Челси" – самый прибыльный

Мадридский "Реал" признан самым убыточным футбольным клубом за предыдущие два трансферных окна по итогам исследования центра CIES Football Observatory. Компания опубликовала отчет о трансферных балансах клубов.

Согласно документам, с лета 2019 года по февраль 2020 года затраты "Реала" на трансферы составили 330 миллионов евро, в то же время как заработали на продаже игроков они только 149 миллионов евро. Таким образом, баланс составил минус 181 миллион евро.

Компанию "Реалу" в этом рейтинге составила английская "Астон Вилла", имеющая минус 169 млн евро, а также "Барселона". Клуб из столицы Каталонии в минусе на 166 млн евро.

В то же время исследовательский центр предоставил и обратную статистику. Самым прибыльным клубом за два последних трансферных окна стал лондонский "Челси". "Синие" продали игроков на общую сумму в 250 млн евро, потратив лишь 45 млн- лондонцы в плюсе на 205 миллионов евро.

В тройку клубов с положительным балансом также вошла португальская "Бенфика", разница у которой между потраченным и заработанным составила плюс 166 млн, а также голландский "Аякс". Амстердамцы в плюсе на 137 млн евро.