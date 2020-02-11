Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны. Превышение зафиксировано в 37 субъектах, а также в девяти центральных городах субъектов РФ. Такая информация появилась на сайте ведомства.

Как уточняется, ОРВИ и гриппу наиболее подвержены дети в возрасте 7-14 лет. Среди вирусов чаще всего встречается вирус гриппа В, передает РИА Новости.

При подготовке к эпидемическому подъему данных заболеваний прививки сделали порядка 74 миллионов человек (это чуть более половины (50,5 процента) населения России). Роспотребнадзор следит за ситуацией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 30 странах Европы зарегистрирована высокая активность вирусов гриппа.