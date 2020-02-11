Распространение коронавируса приводит к панике и неадекватной реакции

Число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило 1000 человек, зараженных уже больше 43 тысяч. Из них около 400 — за пределами Китая. Еще один заболевший обнаружен в Южной Корее. Это 30-летняя китаянка, знакомая другого зараженного человека. Она находилась на домашнем карантине. Сейчас ее поместили в больницу. Таким образом, общее число заболевших новым типом коронавируса в стране достигло 28 человек. Новый заразившийся обнаружен и в США. Он стал уже 13 по счету.

Тем временем в Японии власти проведут эвакуацию пассажиров с хроническими заболеваниями и пожилых людей с круизного лайнера Diamond Princess. Это около 80 процентов от находящихся на корабле. По данным агентства Kyodo, решение связано с тем, что эти люди наиболее подвержены заражению коронавирусом. Судно сейчас стоит на карантине в порту Йокогама, напоминает телеканал "Россия 24".

Распространение коронавируса в некоторых странах приводит к панике и неадекватной реакции. Так, в Риме полиция задержала подростков, которые преследовали и оскорбляли группу китайцев на улице. Молодые люди обвиняли их в распространении заболевания.

Повлиял коронавирус и на НХЛ. Как сообщает издание Boston Globe, клубы сообщают о проблемах с поставками клюшек. Их привозили из Китая. По словам самих хоккеистов, они стараются бережнее относиться к экипировке и не ломать слишком много клюшек.

Врачи Новосибирской области отпустили домой четырех граждан КНР — последние две недели они провели в карантинной зоне, так как приехали из Китая. Как уточняют в Министерстве здравоохранения региона, люди оказались здоровы. В больницах продолжают наблюдение за гражданами Китая, которые въехали в область с признаками острой респираторно-вирусной инфекции. Случаев заражения коронавирусом в регионе нет. В Хабаровской области действует так называемый масочный режим для медиков, сотрудников торговых центров, банков и транспорта. В Амурской области сегодня открывается временный коридор на погранпункте Благовещенск-Хэйхэ для возвращения россиян домой. Всем им предстоит пройти тщательное обследование и двухнедельный домашний карантин.