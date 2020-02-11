10 популярных курортных поселков для отдыха с детьми летом 2020 года

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвали самые популярные курортные поселки для отдыха на море с детьми в 2020 году.

Рейтинг курортных поселков был составлен на основе данных о оплаченных бронях отелей, квартир и домов туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Ниже мы расскажем о 10 самых популярных курортных поселках для отдыха с детьми этим летом.

Кучугуры

Кучугуры – поселок в Краснодарском крае. В среднем в сутки семья потратит 2287,9 рублей. Туристы бронируют жилье в среднем на 12 ночей.

Кабардинка

Кабардинка— еще один поселок в Краснодарском крае. Здесь в среднем семья потратит в сутки 2411,9 рублей. Семьи бронируют жилье в среднем на 9,9 ночей.

Черноморское

Черноморское — поселок в западной части Крыма. Здесь семьи в среднем потратят в сутки 2420,2 рублей. Туристы бронируют жилье в среднем на 13 ночей.

Оленевка

Оленевка — еще один курортный поселок в Крыму. Здесь туристы в среднем потратят на жилье 2439,4 рублей в сутки. Бронируют жилье в среднем на 9,3 ночей.

Лермонтово

Лермонтово — село в Туапсинском районе Краснодарского края. В Лермонтове туристы в среднем потратят на жилье 2442,3 рублей в сутки. Семьи с детьми бронируют жилье в среднем на 10 ночей.

Голубицкая

Голубицкая — курортная станица Краснодарского края, где на проживание семьи тратят в среднем 2651,1 рублей в сутки. Туристы бронируют проживание в среднем на 10,3 ночи.

Должанская

Должанская — курортная станица в Ейском районе Краснодарского края, где средние траты семьи на проживание составят 2714,8 рублей в сутки. Семьи с детьми бронируют жилье в среднем на 12,1 ночи.

Николаевка

Николаевка — курортный поселок в Крыму, где средняя стоимость жилья в сутки составляет 2946,1 рублей. Семьи с детьми бронируют жилье в среднем на 13 ночей.

Морское

Морское — курортный поселок на юго-востоке Крыма, где средняя стоимость жилья в сутки составляет 3221,7 рублей. Семьи с детьми бронируют жилье в среднем на 11,2 ночи.

Мисхор

Мисхор — еще один курортный поселок в Крыму. Здесь средняя стоимость жилья в сутки составляет 3712,8 рублей. Семьи с детьми бронируют проживание на 12,3 ночи.