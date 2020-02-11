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Ураган "Кьяра" 57 минут назад

11 февраля 202009:35 Виктория Гусева

Шторм "Кьяра" захватил Европу и унес жизни шести человек

Шторм "Кьяра" захватил Европу и унес жизни шести человек

Шторм захватил Европу, унеся жизни шести человек. Из-за непогоды отменены сотни авиарейсов и поездов. Ветер скоростью до 150 километров в час валил линии электропередачи, вырывал деревья и сносил крыши домов.

"Сиара" – он же "Кьяра", он же – "Сабина" и он же – "Забине". В разных странах его именуют по-разному, но суть одна: Европа столкнулась с сильнейшим штормом за последние семь лет. В Польше из-за урагана погибли два человека. Произошло это в горном городке на юге страны. Со здания проката лыжного снаряжения сорвало крышу. Погибли
53-летняя женщина и ее 15-летняя дочь. Еще двое серьезно пострадали и сейчас находятся в больнице. "Когда я увидел, что крыша летит прямиком на нас, я крикнул своему кузену лечь на землю. Я спасатель, у меня сработал рефлекс. И все же меня зацепило и ударило по голове, моего кузена тоже, он потерял сознание. Также крыша задела жену и двух дочерей моего друга. Это был удар, сравнимый со столкновением с грузовиком, который движется со скоростью 80 километров в час. Сразу после мы пытались их реанимировать, пока ждали скорую. Мы не справились", — говорит местный житель.

В Чехии порывы ветра достигали 180 километров в час. Оборваны линии электропередачи, без света остались 290 тысяч домов. Благодаря предупреждениям метеослужб, мы смогли предотвратить трагедии. Мы перекрыли крупнейший парк и срубили сухие деревья, чтобы избежать их падения.

Более 400 рейсов отменили в Мюнхене. Большинство из них компании Lufthansa. И внутренние, и международные. А в Швейцарии, в аэропорту Цюриха — еще более 80. Виноваты все те же проливные дожди и шквалистый ветер. А на горнолыжных склонах — снежные бури. В Шотландии штормовая погода заставила водопад нарушить законы природы. Потоки воды устремились вверх, напоминая гейзер.

Полностью перекрытым на несколько часов оказался Севернский мост, который соединяет Англию с Южным Уэльсом. Там из-за сильного ветра перевернулся грузовик.
В Уэст-Йоркшире река Колдер вышла из берегов. Многим местным жителям теперь понадобятся новая мебель и техника.

"Когда я проснулся, я решил, что все это – дурной сон. Но после я понял, что все реально. Мой сын застрял в Манчестере. И я пообещал своему младшему, что попытаюсь сделать все возможное, чтобы его брат вернулся как можно скорее", — отметил местный житель.

Во Франции на магистрали близ города Валансьен перевернулась фура. Движение по трассе приостановили на несколько часов. В Лилле у гостиницы Novotel отлетела часть сайдинга. В Сен-Дье-де-Вож пришлось отменить занятия в местной школе, здание лишилось кровли. В стране оранжевый уровень погодной опасности. С травмами к медикам обратились 11 человек. В Кале из-за шестиметровых волн закрыли пляж. Но на набережной все равно толпы зевак. "Я очень переживаю за людей, которые здесь ходят. Они рискуют упасть в воду, если дюны не дай Бог рухнут",  — отмечает местный житель.

В Нидерландах велогонка против встречного ветра для многих спортсменов так и не состоялась. Его порывы оказались чересчур сильными, к тому же с песком. Участие приняли 11 тысяч человек, но к финишу пришли только 250.

В Норвегии доехать куда-то на машине – настоящий квест. Сначала нужно добраться едва ли не вплавь до самого автомобиля. Затем на нем доехать до относительно сухого островка. После, вооружившись ведерком, вычерпать залившую салон воду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки погода ухудшится.

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