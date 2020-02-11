Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

Бывшая российская теннисистка, экс-восьмая ракетка мира Анна Курникова и известный испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, об этом рассказал старший брат певца Хулио Хосе

"У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив, – заявил Хосе в эфире чилийской радиостанции ADN. – Мальчик или девочка? Это секрет".

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года. В отношениях пара состоит с 2001 года.

Напомним, Курникова – экс-первый номер мирового рейтинга теннисистов в парном разряде, и бывшая восьмая ракетка мира в одиночном. Теннисистка выиграла 16 титулов в парах, в том числе дважды – Открытый чемпионат Австралии. В одиночном разряде она доходила до полуфинала Уимблдона. С 2003 года Курникова не выступает на турнирах Женской теннисной ассоциации.