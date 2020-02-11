Xiaomi раскрыла дизайн нового смартфона-флагмана

Новый флагманский смартфон Xiaomi - Mi 10 - представят для китайской аудитории 13 февраля, а для мировой - 23-го, на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне. Об этом компания сообщила в соцсетях.

В Weibo компания опубликовала и изображение смартфона. Дизайн напоминает Mi Note 10 (наш обзор по ссылке): изогнутые края экрана, три тыловых камеры в вертикальном выступе и одна - отдельно. Только фронтальная камера расположена не в каплевидном выступе, а врезана в экран у верхнего края слева.

Презентация Mi 10 13-го февраля будет чисто онлайновой - очевидно, гостей решили не собирать из-за вспышки новой коронавирусной пневмонии в Китае. Мероприятие в Барселоне пока не отменяется.

Предполагается, что помимо Mi 10 будет представлен аппарат Mi 10 Pro с более впечатляющими характеристиками - например, основная камера будет не 64-мегапиксельной, а 108-мегапиксельной. Mi 10 и Mi 10 Pro оснастят новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865 и поддержкой сетей 5G.