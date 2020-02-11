Льготное автокредитование может завершиться в марте

Государственная поддержка авторынка может закончиться к апрелю: бюджетные деньги на льготные программы автокредитования слишком быстро закончились

Правительство в прошлом году решило направить 5 миллиардов рублей на льготное автокредитование в 2020 году. Такая поддержка могла увеличить продажи автомобилей в России на 50 тысяч машин.

Но деньги быстро заканчиваются. В итоге в конце марта может закончиться льготное автокредитование по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". "АвтоВАЗ" уже предупредил своих дилеров, сообщили "Ведомости" со ссылкой на менеджеров двух дилерских компаний Lada.

Такое бывало и раньше. Правительство оценит ситуацию, и может принять решение о продлении программ.

В кризисные годы государство направляло десятки миллиардов рублей на льготное автокредитование для авторынка, чтобы поддержать производство и продажи. Но вскоре российские автозаводы улучшили продажи, и правительство начало сокращать госпомощь.