Nokia возродит смартфон, вышедший в 2011-м

Производитель смартфонов и "неумных" телефонов Nokia — компания HMD Global — намерена продолжить выпуск моделей, вдохновлённых старыми устройствами финского бренда. По информации китайского изданий MyDrivers, следующим за Nokia 3310 и 8110 в очереди на воскрешение станет первый и единственный аппарат на платформе MeeGo — Nokia N9.

Устройство под этим названием Nokia выпустила в 2011-м, накануне формирования альянса с Microsoft и перехода на платформу Windows Phone, закончившегося впоследствии крахом смартфонного бизнеса компании. Nokia N9 отличался прогрессивным по тем временам дизайном без кнопок на передней панели и интерфейсом — в последнем широко применялось жестовое управление.

У смартфона был одноядерный процессор с частотой 1 ГГц, гигабайт оперативной памяти, 3,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 854 на 480 пикселей, 8-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss и 16 либо 64 ГБ встроенной памяти.

Новый Nokia N9 Remastered Edition могут представить на выставке MWC2020 в Барселоне в конце февраля, где у HMD Global запланирована презентация.