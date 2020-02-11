Tesla отдыхает: представлен электропикап "Никола" с запасом хода в 1 000 км

Американский стартап Nikola Motors, до этого известный проектами дальнобойных тягачей с водородным приводом, анонсировал самую компактную модель - пикап Badger. И он по всем параметрам (кроме цены) превосходит Tesla Cybertruck. Как тебе такое, Илон Маск?

Badger вытянулся в длину на 5 900 мм, ширина пикапа составляет 2 160 мм, а высота - 1 850 мм при ширине погрузочной платформы в 1 560 мм. Пока новинка фигурирует в ранге концепта, поэтому кое-какие технические детали остались за кадром, но основное в Nikola все же рассекретили.

Скажем, известно, что у Badger будет два источника электричества - 160-киловаттная батарея и блок топливных ячеек на 120 киловатт. Если задействовать только аккумуляторы, пикап проедет без подзарядки 483 км, а если подключить химическую реакцию, то запас хода увеличится почти до 1 000 км (точнее, 966 км).

Отдача силовой установки новинки в стандартном состоянии составляет относительно невеликие 461 л.с., но на пике электромоторы смогут развивать до 919 л.с. и 1 329 Нм крутящего момента. Соответственно, на набор первых 60 миль в час (97 км/ч) у Badger уйдет всего 2,9 секунды.

Не названа пока и грузоподъемность пикапа, зато известно, что тянуть за собой он сможет до 3,6 тонн. Еще одна любопытная деталь - бортовая 15-киловаттная розетка: Nikola Badger сможет при необходимости заменять собой источник электричества. Разработчики уверяют, что пикап в состоянии обеспечить энергией целую стройплощадку на срок до 12 часов. Однако пока неизвестно, с какой скоростью восполняют энергию аккумуляторы самого пикапа.

В Nikola считают, что их разработка может служить как "рабочей лошадкой", так и средством транспорта для любителей активного отдыха. Версию пикапа, подготовленную для производства, компания представит в сентябре, а производство его, по всей видимости, стартует вскоре после этого. Заявлено, что выпуском пикапа займется некий пока не названный, но, по всей видимости, крупный технологический партнер Nikola Motors.