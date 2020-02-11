Операторы попросят компенсации за "доступный интернет"

Сотовые операторы подсчитали, во сколько им может обойтись реализация проекта "Доступный интернет". Как пишет газета "Коммерсант", доля социально значимых ресурсов (доступ к ним должен стать бесплатным уже с марта) в общем трафике может составить до 15%. В этом случае, полагают операторы и провайдеры, они могут потерять десятки миллиардов рублей.

Минкомсвязи ранее потребовало обеспечить бесплатный доступ к сайтам органов власти, таким как сайт администрации президента, Госдумы и Совета Федерации и порталу госуслуг с 1 марта 2020 года. Такое решение было принято в рамках реализации проекта "Доступный интернет", о котором Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. Операторы настаивают на компенсации затрат по предоставлению бесплатного доступа.

На заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ, которое состоялось 7 февраля, представители телеком-компаний оценили убытки от бесплатного доступа абонентов к социально-значимым ресурсам в сумму 150 млрд рублей в год. Всего выручка отрасли от оказания населению услуг передачи данных в 2019-м составила 450 млрд рублей.

Очевидно, оценка затрат на "Доступный интернет" в 150 млрд подразумевает, что в число бесплатных для россиян сайтов войдут не только государственные ресурсы, но и поисковики, популярные социальные сети, мессенджеры и т.п. Окончательный список таких сайтов Минкомсвязи обещает подготовить к концу февраля.

Как заявил изданию гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов, технических проблем с настройкой бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам у операторов не возникнет - у многих из них уже есть тарифы с бесплатным трафиком с определенных ресурсов, например соцсетей. Руководитель Content Review Сергей Половников считает требование компенсации логичным, так как государство обязывает операторов сделать бесплатной коммерческую услугу.