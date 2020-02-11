Любители бега со всего мира приедут в Пермь в сентябре. Даты проведения международного пермского марафона назвал глава Перми, председатель оргкомитета по подготовке и проведению марафона Дмитрий Самойлов.

Как передает ГТРК "Пермь", в этом году город побежит 5 и 6 сентября. Постановление уже подписано мэром Перми. Совсем скоро откроется регистрация на мероприятие. По информации пресс-службы горадминистрации, всего будет почти 13 тысяч слотов. Традиционно наряду с профессионалами и многочисленными любителями в марафоне участвуют депутаты, представители краевых и городских властей. На старт приглашают и стар, и млад.

Марафону четыре года. Спортивный праздник проводится в два дня. Первый день — культурно-развлекательная программа, второй — собственно старт и забег. По словам организаторов, число участников растет из года в год.