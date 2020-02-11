Юного болельщика шотландского "Селтика" обвинили в расизме

В ходе самого принципиального матча чемпионата Шотландии между "Рейнджерс" и "Селтиком" болельщики последнего неоднократно оскорбляли колумбийского игрока соперников Альфредо Морелоса на расовой почве. В числе хулиганов оказался 12-летний мальчик.

Парнишку уличили в том, что он вместе со взрослыми ультрас "Селтика" скандировал расистские кричалки во время игры. Ему предъявлены обвинения, но имя мальчика не называется, поскольку обвиняемый не достиг 18-летнего возраста.

"Оскорбления в любой форме абсолютно неприемлемы, и полиция Шотландии будет продолжать тщательно расследовать любые подобные сообщения, а виновные предстанут перед соответствующими органами", — цитирует Sky Sports офицера полиции Марка Сазерленда.

Интересно, что в самом конце матча Морелос был удален с поля за симуляцию, но руководство "Рейнджерс" заявило, что футболиста оскорбляли на расовой почве. При всем при этом удаление колумбийца стало для него рекордным шестым за два сезона в шотландском первенстве.