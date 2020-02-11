  • USD
    63.7708
  • EUR
    69.8226
  • IMOEX
    3080.8
  • RTSI
    1516.58
  • DJA
    9622.64
  • NASDAQ
    9628.39
  • BRENT
    53.89
  • ГАЗПРОМ
    227.1
  • Газпрнефть
    443.15
  • Роснефть
    451.85
  • АЛРОСА
    82.33
  • Сбербанк
    254.41
11 февраля 202010:20

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов на Мосбирже

Московская биржа

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,77-63,88 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,82 руб., опустившись на 31,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 69,63 руб. — это на 35,25 копейки ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 33,19 копейки до 66,4 руб.

Нефть дорожает после падения цен накануне. Однако на рынках сохраняются опасения по поводу последствий "уханьского коронавируса" для мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 1,3% и составила $53,97 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,1% до $50,13 за баррель.

По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 2,2%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 1,5%.

Сейчас

00:35

Глава офиса президента Украины подал в отставку

23:08

Кинотеатр "Октябрь" эвакуирован

20:45

Два человека погибли при пожаре в московском хостеле

18:40

Мосгорсуд продлил домашний арест Калви

17:20

Суд арестовал пранкера, изображавшего в метро заражение коронавирусом

16:15

Для генерала Следственного комитета обвинение просит 16 лет колонии

13:22

Москва и Киев не ведут разговор об обмене послами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Шторм "Кьяра" захватил Европу и унес жизни шести человек

Шторм "Кьяра" захватил Европу и унес жизни шести человек

50 минут назад
Трамп пригрозил "самыми мощными ядерными силами" в мире

Трамп пригрозил "самыми мощными ядерными силами" в мире

3 часа назад
Распространение коронавируса приводит к панике и неадекватной реакции

Распространение коронавируса приводит к панике и неадекватной реакции

3 часа назад
Поправки о расширении маткапитала внесены на рассмотрение в Госдуму

Поправки о расширении маткапитала внесены на рассмотрение в Госдуму

7 часов назад
Пять человек погибли, 11 получили ранения в результате взрыва в Кабуле

Пять человек погибли, 11 получили ранения в результате взрыва в Кабуле

2 часа назад
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

1 час назад
В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

54 минуты назад
Водонаеву вызвали в полицию за пост в Instagram об абортах и "быдле"

Водонаеву вызвали в полицию за пост в Instagram об абортах и "быдле"

11 часов назад
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

9 часов назад
10 городов Китая с самым чистым воздухом

10 городов Китая с самым чистым воздухом

34 минуты назад
На сцене надо быть счастливым как ребенок: Петр Налич об оперной карьере и "Любовном напитке"

На сцене надо быть счастливым как ребенок: Петр Налич об оперной карьере и "Любовном напитке"

1 час назад
"Чернобыль: Бездна". Опубликованы трейлер и постер к новому фильму Данилы Козловского

"Чернобыль: Бездна". Опубликованы трейлер и постер к новому фильму Данилы Козловского

18 часов назад
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
"Ну-ка, все вместе!": Сотня определила новых финалистов

"Ну-ка, все вместе!": Сотня определила новых финалистов

09.02.2020 20:03
Операторы попросят компенсации за "доступный интернет"

Операторы попросят компенсации за "доступный интернет"

10 минут назад
Nokia возродит смартфон, вышедший в 2011-м

Nokia возродит смартфон, вышедший в 2011-м

31 минута назад
В Испании ребенка выгнали с футбольного матча из-за футболки соперника. Видео

В Испании ребенка выгнали с футбольного матча из-за футболки соперника. Видео

2 часа назад
В Санкт-Петербурге руферы пробежались по зданию Главного штаба Эрмитажа

В Санкт-Петербурге руферы пробежались по зданию Главного штаба Эрмитажа

2 часа назад
В городе Сан-Паулу в Бразилии ливни вызвали наводнения и оползни

В городе Сан-Паулу в Бразилии ливни вызвали наводнения и оползни

2 часа назад
Крупнейший лыжный марафон Finlandia-hiihto отменен из-за отсутствия снега

Крупнейший лыжный марафон Finlandia-hiihto отменен из-за отсутствия снега

3 часа назад
Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

4 часа назад
На выборах в парламент Ирландии победила оппозиция

На выборах в парламент Ирландии победила оппозиция

4 часа назад
Депутат от партии Зеленского: на Украине гибнет промышленность

Депутат от партии Зеленского: на Украине гибнет промышленность

5 часов назад
22 февраля плавучий космодром "Морской старт" начнет перебазирование в Приморье

22 февраля плавучий космодром "Морской старт" начнет перебазирование в Приморье

5 часов назад
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек, вылечились 3996

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек, вылечились 3996

6 часов назад
Генерал ВВС США обеспокоен "маневрами российских спутников"

Генерал ВВС США обеспокоен "маневрами российских спутников"

6 часов назад
В США ради строительства "стены Трампа" взорвали священные захоронения индейцев

В США ради строительства "стены Трампа" взорвали священные захоронения индейцев

7 часов назад
Белоруссия начнет консультации с российскими компаниями по поставкам нефти

Белоруссия начнет консультации с российскими компаниями по поставкам нефти

7 часов назад
В Курске представили книгу о "русском Диснее"

В Курске представили книгу о "русском Диснее"

8 часов назад
В Совете Европы открылась выставка работ победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

В Совете Европы открылась выставка работ победителей фотоконкурса имени Андрея Стенина

9 часов назад
Некомпетентные "домашние акушерки" едва не погубили малыша в Воронеже

Некомпетентные "домашние акушерки" едва не погубили малыша в Воронеже

10 часов назад
Комплексы ПВО на авиабазе Хмеймим отразили атаки дронов

Комплексы ПВО на авиабазе Хмеймим отразили атаки дронов

10 часов назад
Сергей Шойгу рассказал о подготовке к Параду Победы

Сергей Шойгу рассказал о подготовке к Параду Победы

12 часов назад
Подбиты три танка, сбит вертолет: Анкара в отместку нанесла 115 ударов по армии Сирии

Подбиты три танка, сбит вертолет: Анкара в отместку нанесла 115 ударов по армии Сирии

12 часов назад
Усик перенес бой против Чисоры. У украинского боксера травма

Усик перенес бой против Чисоры. У украинского боксера травма

12 часов назад
Возвращение Олимпийской истории: Алишер Усманов передал в МОК манифест барона де Кубертена

Возвращение Олимпийской истории: Алишер Усманов передал в МОК манифест барона де Кубертена

12 часов назад
Две подруги - две судьбы: на телеканале "Россия 1" премьера сериала "Большие надежды"

Две подруги - две судьбы: на телеканале "Россия 1" премьера сериала "Большие надежды"

13 часов назад
Как выжить в условиях карантина класса люкс и не сойти с ума. Эксклюзивный репортаж

Как выжить в условиях карантина класса люкс и не сойти с ума. Эксклюзивный репортаж

13 часов назад
Охота на одиноких стариков: пожизненная рента как приговор

Охота на одиноких стариков: пожизненная рента как приговор

15 часов назад
Samsung представил новый гибкий смартфон в трансляции "Оскаров"

Samsung представил новый гибкий смартфон в трансляции "Оскаров"

17 часов назад
Новый Hyundai Solaris для России: внешность официально раскрыта

Новый Hyundai Solaris для России: внешность официально раскрыта

19 часов назад
Названы регионы России с самым доступным и дорогим бензином

Названы регионы России с самым доступным и дорогим бензином

21 час назад
В честь Дня российской науки: топ-10 интересных научно-популярных видео

В честь Дня российской науки: топ-10 интересных научно-популярных видео

21 час назад
От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

От баса до сакселло: в Доме актера Сергей Головня устроит шоу саксофонов

21 час назад
"Оскар"-2020. Фотолента

"Оскар"-2020. Фотолента

21 час назад
Пользователей Windows 7 лишили функции выключения

Пользователей Windows 7 лишили функции выключения

23 часа назад
Александра Солдатова выступила с показательным номером на московском этапе Гран-при

Александра Солдатова выступила с показательным номером на московском этапе Гран-при

10.02.2020 09:16
Фильм "Холоп" собрал 3 миллиарда в российском прокате

Фильм "Холоп" собрал 3 миллиарда в российском прокате

09.02.2020 16:14

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку