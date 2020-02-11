Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов на Мосбирже

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 63,77-63,88 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 63,82 руб., опустившись на 31,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 69,63 руб. — это на 35,25 копейки ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 33,19 копейки до 66,4 руб.

Нефть дорожает после падения цен накануне. Однако на рынках сохраняются опасения по поводу последствий "уханьского коронавируса" для мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 1,3% и составила $53,97 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в марте на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,1% до $50,13 за баррель.

По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 2,2%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 1,5%.