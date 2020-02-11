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Ситуация в Донбассе 48 минут назад

11 февраля 202011:14

МИД РФ: "нормандский саммит" в апреле под угрозой

Global Look Press

Действия Киева создают угрозу проведению новой встречи лидеров "нормандской четверки". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Первый за три года саммит прошел в Париже в декабре 2019 года. Стороны приняли совместное коммюнике, в котором подчеркнули, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате. Также предусмотрено разведение сил на трех новых участках, открытие новых пунктов пропуска и обмен удерживаемыми лицами. Лидеры стран договорились встретиться через четыре месяца в Берлине.

Однако из всего этого списка был выполнен лиц обмен удерживаемых лиц. Остальное так и не произошло.

"Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить", — сказал РИА Новости Руденко.

Он подчеркнул, что без выполнения "Парижского пакета" о сроках проведения встречи в Берлине говорить пока не приходится.

Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что разведение сил в Донбассе тормозят США. По его словам, это соответствует их геополитическим интересам на постсоветском пространстве.

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