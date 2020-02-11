Вести.net: в Канаде засняли еще не выпущенный Microsoft Surface Duo

Еще один складной телефон стал ближе к реальности. В Канаде в метро у одного из пассажиров углядели еще не выпущенный Microsoft Surface Duo, раскладной аппарат, состоящий из двух отдельных деталей. Предположительно пользователем телефона был сотрудник Microsoft, появились даже шутки про то, что штаб-квартира корпорации недалеко.

Из полезной информации, то, что увидели в реальной жизни немного отличается от того, что Microsoft анонсировал официально, то есть работа над аппаратом идет. Да и интерфейс на таком прототипе уже работает нормально. Складная электроника прямо-таки захватывает информационное пространство, то Samsung сам внезапно рассекретит не анонсированный смартфон, то Motorola окажется в центре шумной истории.

Издание CNET решило проверить насколько прочным оказался новый RAZR с гибким экраном. Журналисты поместили ремейк легендарного аппарата в машину, которая непрерывно открывала и закрывала телефон. Тот сломался всего через 3,5 часа или 27 000 циклов. Что характерно - гибкий экран не пострадал, подклинивать начал шарнир, что тоже неприятно. Если исходить из того, что среднестатистический пользователь открывает и закрывает телефон от 80 до 150 раз в день, то получается, что раскладушки хватит всего на год, в лучшем случае.

Так вот в Motorola так расстроились, что опубликовали даже видео эталонной машины для тестирования телефонов, сообщив что у журналистов была неправильная, не калиброванная, которая неправильно складывала, отчего все и поломалось. А если все делать правильно, то смартфон прослужит годами. Как уговорить рядовых пользователей прикладывать правильные усилия под нужным углом осталось неизвестным.

В США обвинили граждан Китая во взломе, в результате которого были похищены персональные данные почти половины населения Соединенных Штатов. Генпрокуратура назвала имена четверых китайских военных, которых она считает организаторами взлома серверов бюро кредитных историй Equifax. Из обвинений стали известны и некоторые детали проникновения до этого скрывавшиеся.

По версии следствия китайские специалисты получили доступ к сетям Equifax в мае 2017 года. Для этого они использовали опубликованную ранее безопасниками уязвимость одного из модулей серверного ПО, а затем хакеры не меньше трех месяцев выкачивали из системы данные, поскольку Equifax одно из крупнейших бюро кредитных историй, у него была полная информация о 145 млн американцев, в том числе имена, номера соцстрахования, которая там аналогична нашим паспортным данным, а также всю кредитную историю. Считается, что такие данные могут оказаться полезными для разведки. В Генпрокуратуре США уверены, что Китай собирает подобную информацию целенаправленно.

Уильям Барр, генеральный прокурор США: "В течение стольких лет мы были свидетелями ненасытного аппетита Китая по отношению к личным данным американцев. Эта кража данных о сотрудниках из управления кадровой службы Правительства США и вторжение в отели Marriott, а теперь и массовое хищение кредитной и другой информации из Equifax. Эти данные имеют экономическую ценность и эти кражи могут подпитывать китайскую разработку инструментов искусственного интеллекта, а также анализ разведцелей".

С другой стороны выяснилось, что Equifax два с половиной месяца не замечал проникновения, а признал проблему публично спустя почти полгода. Гендиректор подал в отставку, но сама компания так и не понесла никакой ответственности, даже не заплатила штрафы, это при том, что уязвимость была известной. Кстати, и о санкциях в отношении Китая, которого фактически официально обвинили в кибершпионаже тоже никто не говорит, пока по крайней мере.