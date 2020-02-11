Инсайдеры прочат Сарри отставку. "Ювентус" хочет Гвардиолу

После того, как чемпион Италии "Ювентус" проиграл скромной "Вероне" и утратил единоличное лидерство в Серии "А", возобновились слухи о возможной отставке тренера Маурицио Сарри. На его место прочат испанца Хосепа Гвардиолу, который сейчас работает в английском "Манчестер Сити".

Инсайдеры в итальянской и английской прессе сообщают, что первое лицо "Старой синьоры" Андреа Аньелли убежден, что именно испанский специалист может привести "Юве" к долгожданной победе в Лиге чемпионов, сообщает британская The Sun. И в этой связи функционер готов сделать все от него зависящее, чтобы переманить Гвардиолу в Италию.

В течение сезона не раз сообщалось, что "бьянконери" могут уволить главного тренера команды Сарри, поскольку в клубе недовольны результатами. Поражение от "Вероны" стало вторым для "Ювентуса" в трех последних матчах, так что и болельщики говорят, что нынешний наставник не соответствует уровню амбиций чемпионов Италии.