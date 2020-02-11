Новые бизнес-седаны Genesis G80 внезапно замечены в России

Компания Genesis активно готовится к премьере нового поколения седана G80, который, как и прежде, будет конкурировать с BMW 5 Серии и Mercedes-Benz E-Класса. Мало того, предсерийные автомобили замечены не где-нибудь, а в российском Сургуте.



Фотографии плотно укутанных в защитные чехлы "Дженезисов" оказались в распоряжении издания АвтоРевю. Снимки сделаны очевидцем буквально на днях. Высказывается предположение, что новые G80 проходят в Сургуте испытания холодом и российскими дорогами.



И хотя автомобиль тщательно замаскирован, общий дизайн-код новинки рассмотреть несложно.

Во-первых, новый G80 получил динамичный приземистый силуэт с длинным капотом, а во-вторых, - новую "двухэтажную" LED-оптику в стиле свежего кроссовера GV80. Да и характерный профиль кузова здесь тоже угадывается легко.



В интерьере можем ожидать стилистику, уже опробованную в GV80 - например, двухспицевый руль, отдельностоящий широкий планшет мультимедии и "гладкую" центральную консоль с поворотной шайбой вместо селектора АКП.

Что касается моторной гаммы, то новые Genesis G80 могут получить бензиновые турбомоторы объемом 2,5 л и 3,3 л, а также 3-литровый дизель. Официальная премьера новинки должна состояться в I половине 2020 года.



Иллюстрация: thekoreancarblog.com