Партнерство с IBM открыло Slack двери к крупным клиентам

Корпоративный мессенджер Slack обзавелся крупным клиентом - компания IBM, которая вот уже несколько лет тестировала приложение в рамках небольшой команды инженеров, решила внедрить Slack во внутреннюю коммуникацию для всех 350 тыс. сотрудников, сообщает Business Insider. Аналитики считают, что эта новость будет способствовать тому, что и другие крупные клиенты обратят внимание на Slack и мессенджер сможет конкурировать с Microsoft Teams.

Для того, чтобы выдержать конкуренцию с Microsoft, многие эксперты считают, что Slack должен внедряться не только в сферу малого и среднего бизнеса, но и стараться интегрироваться внутри крупных корпораций.

После сообщения Business Insider о том, что всех сотрудников IBM переводят в Slack, акции мессенджера взлетели на 15%. После компания опубликовала сообщение, в котором уточнила, что IBM уже являлась клиентом Slack в течение нескольких лет и теперь просто расширяет использование мессенджера. Акции Slack снизились примерно на 7% в ходе расширенной сессии.

Партнерство с IBM "является знаком другим IT-директорам о том, что Slack готов к широкомасштабному развертыванию", написал аналитик William Blair & Company Арджун Бхатиа (Arjun Bhatia) в записке инвесторам в понедельник.

Бхатия пишет, что как только IBM полностью развернет Slack по всей компании, доходы Slack от платной подписки составят около $30 млн. ежегодно или чуть более 4% от его общего годового дохода.

Дэн Ньюман (Dan Newman) из Futurum Research сказал, что сделка с IBM — это "огромная победа для компании", но его не удивляет, что IBM решила пойти в Slack, потому что по мере того, как IBM становится более конкурентоспособной по сравнению с Microsoft, она захочет использовать инструменты компаний, с которыми напрямую не конкурирует.

Аналитик отметил, что Slack не конкурирует напрямую с продуктами IBM, добавив, что компании, которые конкурируют с Microsoft или Cisco, скорее выберут Slack в качестве корпоративного мессенджера.

IBM использовала Slack в небольших командах с 2014 года, и партнерство с Slack было заключено в 2016 году, но в конце прошлого года компания решила внедрить его во всех подразделениях организации. По словам сотрудников, сервис делает коммуникацию прозрачнее. В настоящее время около 300 000 сотрудников IBM работают в Slack, осталось подключить к приложению еще 50 тыс.

Сейчас главный конкурент на рынке корпоративных мессенджеров для крупных компаний - Microsoft Teams, который стал частью пакета Office 365 и привлек 20 млн пользователей. К октябрю 2019 года аудитория Slack составила более 12 млн человек.