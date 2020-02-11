11 февраля 202011:28

"Стыд за полёты" не работает: люди стали летать чаще

Вести.Наука

До недавнего времени перелёт на самолёте считался престижным и удобным способом передвижения. Но теперь многие жители развитых стран говорят о так называемом "стыде за полёты". Это понятие появилось в 2019 году, а объясняется оно тем, что "железные птицы" производят большое количество выбросов парниковых газов, перевозя своих пассажиров. То есть люди, знакомые с проблемой глобального потепления, переживают по поводу того, что их путешествия вредят окружающей среде.

Термин Flygskam, который переводится как "стыд за полёты", впервые появился в Швеции. Там же возникло одноимённое движение, у истоков которого стоит экологическая активистка Грета Тунберг. Движение пропагандирует отказ от путешествий на самолёте ради улучшения экологической обстановки в мире. Но, похоже, идея больше привлекла внимание средств массовой информации, нежели настоящих последователей.

Как показывают последние данные, люди хотят избавиться от чувства стыда за перелёты, но... не прекращая при этом летать: только за последний год количество авиапассажиров в мире выросло на 3,3%.

Более ранние исследования показали, что путешествие по воздуху - это самый быстрый способ увеличить углеродный след - совокупность выбросов парниковых газов в атмосферу. Для сравнения, за один перелёт самолёт выпускает в воздух на 90% больше парниковых газов, чем поезд, идущий по аналогичному маршруту. Согласно прогнозам, со временем на авиацию будет приходиться почти четверть мировых выбросов CO2.

Так, в Великобритании люди всё больше беспокоятся об авиационных выбросах, но они не спешат сокращать количество перелётов. Не удивительно, ведь самолёт - это удобный и быстрый способ перемещения на большие расстояния. К тому же цены на авиабилеты стали в среднем на 61% ниже в реальном выражении, чем в 1998 году.

Впрочем, маркетологи быстро откликаются на чаяния людей, поэтому отрасли, связанные с гражданской авиацией, довольно быстро отреагировали на появление понятия "стыд за полёты". Теперь на таких сайтах, как Skyscanner варианты перелёта можно сравнить не только по цене, расстоянию, количеству пересадок и времени в пути, но и по количеству выбросов углекислого газа, производимых тем или иным рейсом.

Обычно самыми "экологичными" вариантами оказываются рейсы с прямыми перелётами, предложения авиакомпаний, которые имеют более современные самолёты, или могут перевозить больше пассажиров за один раз.

При этом самым безвредным вариантом по-прежнему является путешествие на поезде. Однако в 2019 году тот же Skyscanner перестал показывать своим пользователям такие альтернативы.

"Стыд за полёты" также заставил заговорить о проблеме представителей авиакомпаний. Так, в Ryanair утверждают, что благодаря экономичности и наполняемости их самолётов, их авиапарк можно считать самым "зелёным" в Европе.

Но, как говорится, есть правда, есть ложь, а есть статистика. К 2019 году парк самолётов Ryanair стал насчитывать в общей сложности 450 машин, по сравнению с 250 единицами в 2010 году. Это означает, что, несмотря на то, что самолёты компании стали расходовать топливо эффективнее (а значит, и выбрасывать меньше выхлопов), само количество авиационного керосина, которое сжигает весь авиапарк, стало значительно выше. В итоге эксперты назвали Ryanair одной из десяти крупнейших загрязняющих компаний Европы.

Помимо этого, в 2019 году многие компании ввели так называемую компенсацию углеродного следа. Её смысл состоит в том, что, раз уж пассажиры не могут отказаться от перелёта, то они могут хотя бы компенсировать вред природе, заплатив компании дополнительные деньги за билет. Эти средства авиакомпания сможет инвестировать в экологические проекты, тем самым сделав полёт "углеродно-нейтральным". По этому пути уже пошла авиакомпания British Airways.

К слову, акт благотворительности, действительно несколько успокаивает совесть пассажиров. Согласно опросу, люди, которые знали о том, что авиакомпания, которой они летят, компенсирует углеродный след, были более удовлетворены своим рейсом, чем клиенты, которые не имели такой опции.

Впрочем, удовлетворённость пассажиров ещё не говорит об истинной пользе этих пожертвований для экологии. Критиков, в частности, смущают временные задержки положительного эффекта, особенно от посадки деревьев.

Они справедливо замечают, что дерево, высаженное пусть даже в день перелёта, не сможет компенсировать вред, нанесённый экологии рейсом, ещё несколько последующих лет. Что касается проектов, защищающих леса от вырубки, то доказать пользу средств, вложенных в эти программы, также проблематично. Например, подтвердить фактами, что эти деревья не выжили бы без дополнительного финансирования, практически невозможно.

Кроме того, авиакомпании часто заявляют, что их сборы компенсируют выбросы по достаточно низкой цене. Например, авиакомпания Easyjet инвестирует всего три фунта стерлингов (246 рублей по курсу на 11.02.2020) за тонну углерода, который выбрасывается в атмосферу тем или иным рейсом. Однако Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявляет, что минимальная "цена" за тонну должна составлять 105 фунтов стерлингов (8,5 тысяч рублей по курсу на 11.02.2020). Только в этом случае можно говорить о компенсации вреда.

Возможно, именно "пожертвования", которые делают авиапассажиры, заставляют их думать, что тем самым они решают экологическую проблему, оттого и "стыд за полёты" не уменьшает количество перелётов.

Кроме того, многие надеются, что самолёты рано или поздно начнут летать благодаря солнечной энергии. Однако вряд ли стоит ожидать, что без активного вмешательства общественности это произойдёт в обозримом будущем. Дело в том, что авиатопливо на международных рейсах не облагается налогами, что оставляет мало финансовых стимулов для компаний инвестировать в крупные технологические сдвиги.

Так, по прогнозам компании Boeing, к 2038 году их инженеры произведут 44 тысячи самолётов, которые будут выглядеть и загрязнять атмосферу примерно так же, как и нынешние.

Однако экологи не теряют надежды. Крупные природные катаклизмы становятся всё более распространёнными, а значит, и реальное изменение отношения людей к "стыду за полёты" не за горами, уверены многие эксперты.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как уменьшить свой углеродный след при помощи водной кремации, а также о том, что учёные оценили "вклад" России в глобальное потепление.

Текст: Вести.Наука

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