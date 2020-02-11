Российские производители одежды ищут замену китайским поставщикам

Коронавирус может ограничить бизнес-связи между КНР и РФ на некоторое время. Российские производители одежды начали поиск замены китайских поставщиков материалов. Это может привести к росту цен.

Российские компании легкой промышленности начали поиск поставщиков на замену китайским из-за растущих ограничений на сообщение с Китаем.

Российские производители ищут новых – некитайских поставщиков тканей, фурнитуры, сырья, сообщил изданию "Известия" заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Поставщики из Италии, Кореи, Турции, и ряда азиатских стран могут заменить китайских поставщиков. Пока очевидной угрозы прекращению поставок нет – партнеры российских компаний работают в незараженных регионах Китая.

"По целому ряду отраслей мы не заинтересованы в сокращении сотрудничества с Китаем", — отметил Евтухов.

В России работают около 26 тысяч мелких, средних и крупных производителей одежды. И у них пока есть время — на складах есть запасы сырья на первый квартал.

Около 34 процентов рынка легкой промышленности России занято отечественной продукцией. Поставки импортного текстиля в Россию превышают 15 миллиардов долларов. 36,5 процента из них приходится на Китай, 7 процентов – из Италии, и 6 процентов из Турции. Если произойдет замена китайских поставщиков, то сырье может подорожать для российских компаний.