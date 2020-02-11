Си Цзиньпин предупредил, что усилия по сдерживанию коронавируса могут навредить экономике

Председатель КНР Си Цзиньпин на прошлой неделе предупредил высокопоставленных чиновников, что усилия по ограничению распространения нового коронавируса зашли слишком далеко, угрожая экономике страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Си сказал чиновникам во время заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 3 февраля, что некоторые из мер, принятых для сдерживания вируса, наносят ущерб экономике, сказали два источника. По их словам, Си призвал чиновников воздерживаться от "более ограничительных мер".

Местные власти за пределами Уханя, который стал эпицентром вспышки коронавируса, закрыли школы и заводы, ограничили транспортное сообщение, запретили публичные мероприятия и даже заблокировали жилые кварталы.

По словам Си, некоторые из этих шагов не были практичными и посеяли страх среди общественности, отметили источники.

Из-за вспышки коронавируса власти КНР предписали компаниям прибавить до 10 дней к новогодним каникулам, которые должны были завершиться в конце января. Однако многие предприятия все еще остаются закрытыми.