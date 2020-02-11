Счетная палата подготовила план проведения проверок на 2020 год

Счетная палата (СП) подготовила план проведения проверок на 2020 г., документ размещен на сайте СП. Первоочередная задача — контроль за выполнением майских указов президента Владимира Путина.

Глава СП Алексей Кудрин лично займется проверкой достижения целей по росту реальных доходов россиян и снижению уровня бедности. В плане значатся, в частности, такие темы проверок как "Неналоговые платежи", "Бюджетный федерализм", "Льготы в нефтегазовом секторе" и "Неуспешные школьники".

Проверки разделены на три направления — аудит расходов госбюджета, мониторинг и экспертно-аналитические мероприятия.

Между тем СП изменит способ аудита, внедряя риск-ориентированный подход при проверке проблемных областей и отраслей.

СП 6 февраля раскритиковала работу исполнительной власти. Аудиторы СП отметили, что за последние три года планы министерств по выполнению нацпроектов не до конца состыковывались между собой.

В свою очередь Кудрин назвал успешный способ борьбы с бедностью — введение целенаправленных субсидий для малоимущих граждан.