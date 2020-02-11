В России появится новый ГОСТ для номерных знаков

ГОСТ, который регулирует применение номеров, может пережить очередную модернизацию: пакет поправок в него уже готовится. Введение поправок может осложнить жизнь владельцам рекреационной техники и машин американского и японского происхождения, и даже самим изготовителям номеров.

Новым ГОСТом подразумевается появление еще одного типоразмера номерных знаков: снегоходы и квадроциклы, которые регистрируются в Гостехнадзоре, можно будет снабдить не аналогом мотоциклетного квадратного номера, а широкой однострочной табличкой. Для мотоциклов же сохраняются два варианта размеров - большой (245х185 мм), от которого планировалось отказаться, и маленький (190х145 мм).

Обещанные ранее автомобильные номера нестандартной конфигурации для установки на машины с квадратным креплением сзади (например, японские с правым рулем) согласно новому ГОСТу ГИБДД выдавать не будет. По данным издания "Коммерсант", их производство полностью передадут частникам - компаниям, выпускающим номера по непосредственному заказу автовладельцев.

Наконец, номерные знаки планируется избавить от обязательной ныне маркировки лазером, сделав ее добровольной. И как раз это обстоятельство и вызывает недоумение со стороны производителей: эксперты этого рынка заявили изданию, что отказ от гравировки лишит смысла идею об обязательном учете заготовок. Кроме того, он не позволит уже инвестировавшим в оборудование для гравировки производителям вернуть вложенные средства.

Что касается прочих возможных нововведений, то опасение вызывает отсутствие желания ГИБДД выдавать квадратные номера на автомобили. Гипотетически они были бы востребованы в региональных подразделениях ведомства, скажем, в Приморье.