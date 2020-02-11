Сергей Бобровский пропустил три шайбы в своем 500-м матче в НХЛ. Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Филадельфия Флайерз" на домашнем льду обыграла "Флориду Пантерз" – 4:1. Ворота гостевой команды защищал российский голкипер Сергей Бобровский.

Уроженец Новокузнецка, для которого эта игра стала 500-й в лиге, отразил 30 из 33 бросков по своим воротам. Одну из шайб в ворота 28-летнего вратаря забросил его соотечественник из "Флайерз" Иван Проворов. Стоит отметить, что для команды Бобровского это поражение стало четвертым кряду, а сам голкипер за этот период пропустил 13 голов.

"В конечном итоге только результат имеет значение, – заявил после игры Бобровский, слова которого приводит "Спорт-Экспресс". – Ребята выложились, хорошо играли. Нам надо убрать мелкие ошибки и стараться забить на один гол больше соперника".

Напомним, Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года, ранее он защищал цвета "Филадельфии" и "Коламбуса", откуда перешел во "Флориду" летом 2019 года. На счету 31-летнего голкипера 275 побед в НХЛ, 34 из которых завершились без пропущенных шайб.