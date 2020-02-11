LG не сдаётся: смартфон-флагман V60 пойдёт наперекор трендам

Блогер Эван Бласс c ником @evleaks, который год стоящий за многочисленными утечками информации о ещё не анонсированных смартфонах, рассекретил пару скриншотов из официального промо-ролика следующего флагманского аппарата LG.

По информации Бласса, устройство назовут LG V60 ThinQ. Судя по всему, компания решила, что её "осенние" флагманы V-серии интереснее покупателям, чем "весенние" устройства линейки G, и поэтому повременит с выпуском G9.

Утечка от @evleaks не позволяет однозначно судить о дизайне смартфона. На одном скриншоте оказано наличие у LG V60 ThinQ четырёх микрофонов. Теоретически это поможет не только повысить качество отсечения шумов при разговоре, но и позволит аппарату лучше "слышать" команды, отдаваемые голосовому ассистенту с другого конца комнаты.

На втором изображении указана ёмкость батареи нового флагманского смартфона LG - 5000 миллиампер-часов. У аппарата также будет четыре тыловых камеры в вытянутом горизонтально фотомодуле. Кроме того, на слайдах видно, что LG остаётся верна аналоговому аудиоразъёму, идя наперекор тренду. От входа для наушников во флагманских смартфонах отказались за последние несколько лет уже практически все производители.

LG обычно анонсирует флагманские смартфоны во время выставки MWC, ежегодно проходящей в конце февраля - начале марта в Барселоне. В этот раз компания на выставку не поедет, чтобы уберечь сотрудников от коронавируса, и, вероятно, представит новинку в другое время.