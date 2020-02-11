Скорая помощь перевернулась после столкновения с каршерингом в Москве. Видео

Вечером в минувший понедельник, 10 февраля, в районе пересечения Абельмановской улицы и Волгоградского проспекта произошла авария, закончившаяся опрокидыванием машины скорой помощи.

На записи с камеры наблюдения видно, как автомобиль медиков с включенными спецсигналами попытался преодолеть перекресток. В тот момент, когда ему это почти удалось, в микроавтобус врезалась каршеринговая легковушка.

После столкновения скорая помощь опрокинулась на бок.

Как утверждают очевидцы, в результате ДТП легкие травмы получил водитель легкового автомобиля.