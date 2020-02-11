Российские суды в 2019 году вынесли 7 млн решений о взыскании денег с должников

Российские суды в 2019 г. вынесли 7 млн решений о взыскании денег с должников по кредитным договорам, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. В 2013 г. суды вынесли 1,3 млн таких решений, но каждый год количество решений растет.

Одной из причин неисполнения кредитных обязательств стало непредставление гражданам полных сведений о кредитных услугах. Кредитные организации обязаны предоставлять заемщику все сведения об особенностях услуг и условиях выплат, подчеркнул Лебедев.

Между тем количество судебных дел о банкротстве граждан увеличилось в 2019 г. на 40%, заключил Лебедев.