11 февраля 202014:08

Новейший российский фрегат испытал артиллерию и системы защиты. Видео

Новейший российский фрегат испытал артиллерию и системы защиты. Видео

Российский фрегат "Адмирал Касатонов" провел испытания в Баренцевом море. Видео тестов опубликовало Министерство обороны РФ.


В частности, боевой корабль проверил работу 130-миллиметровой артиллерийской установки А-192, а также скорострельные 30-миллиметровые орудия системы противовоздушной обороны "Палаш".

Помимо этого, "Адмирал Касатонов" испытал системы постановки ложных целей и помех противокорабельным ракетам противника.

Новейший российский фрегат относится к проекту 22350. Его длина составляет 135 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн, а предельная скорость достигает 53 километров в час. Основное вооружение боевого корабля - ракетные комплексы "Калибр" и "Оникс". Защиту от атак с воздуха, в первую очередь, обеспечивает ЗРК "Полимент-Редут".

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