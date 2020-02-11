Варвара Флинк зачехлила ракетку на турнире в Таиланде

В тайском городке Хуахин стартовал турнир Женской теннисной ассоциации с призовым фондом 275 тыс. долларов. Единственной россиянкой на состязаниях в Таиланде была заявлена Варвара Флинк. Однако она не смогла пройти рубеж первого круга.

Варвара играла в стартовом матче турнира Thailand Open против китаянки Чжу Линь. Только в первой партии наша теннисистка смогла побороться с соперницей на равных, хотя и уступила с разницей "-2" – 4:6. Во втором сете представительница Поднебесной не оставила Флинк ни шанса, выиграв 6:2.