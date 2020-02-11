Московский международный Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2020/2021 с 1 февраля 2020 года. Классическая, народная и джазовая музыка, лучшие танцевальные шоу мира, музыка кино и детские спектакли – в залах Дома музыки будет представлено все многообразие жанров и видов исполнительского искусства. На все абонементные концерты будет действовать выгодное предложение: за 2-3 билета на один или разные концерты скидка составит 10 % от первоначальной стоимости, за 4-5 билетов – 20 %, за 6 и более билетов – 30 %.

В новом концертном сезоне Московского международного Дома музыки слушателей ждут концерты с участием именитых исполнителей, джазменов, выдающихся коллективов, а также молодых талантливых музыкантов – победителей престижных международных конкурсов. Симфоническая и камерная академическая музыка, джаз, танцевальные перформансы и современные театральные постановки, музыка кино, образовательные программы для всей семьи, творческие вечера, программы для самых маленьких зрителей – всего представлено 60 абонементов.

По традиции гостей Дома музыки ждут выступления выдающихся камерных и симфонических коллективов, среди которых Национальный филармонический оркестр России и Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы". Одним из знаковых событий нового творческого года станет абонемент с участием художественного руководителя обоих коллективов, народного артиста СССР и РФ Владимира Спивакова, в рамках которого маэстро выступит не только в амплуа дирижера, но и солиста. Также вместе с коллективами на сцену выйдут молодые исполнители из разных стран – пианисты Кенджи Миура (Япония), Тони Юн (Канада) и Александра Довгань (Россия), скрипачи Мария Дуэньяс (Испания) и Даниэль Лозакович (Швеция), певица Анна Аглатова (Россия) и другие. В новом сезоне получит продолжение серия концертов, посвященных 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Так, 17 декабря, в день рождения композитора, маэстро Владимир Спиваков и британский пианист Джон Лилл выступят с концертом, на котором прозвучат сочинения великого венского классика.

Сольные программы в Светлановском зале представят такие пианисты, как Джек Гиббонс (Великобритания), Фазыл Сай (Турция) и Иван Бессонов (Россия). Отдельный абонемент будет посвящен Московскому Международному конкурсу пианистов Владимира Крайнева, который в марте 2021 года пройдет в Доме музыке в четвертый раз. Среди участников этого абонемента – лауреаты конкурса прошлых лет Шио Окуи, Александра Стычкина, Валентин Малинин, Александра Довгань, Тимофей Владимиров, Роман Борисов и другие. Поклонникам органной музыки предназначены концерты органистов знаменитых европейских соборов. В Светлановском зале выступят Хуан Парадель Соле (Ватикан), Пьер Меа (Франция), Кэмерон Карпентер (США), Саймон Джонсон (Великобритания).

Музыка эпохи барокко займет центральное место в программах зарубежных коллективов и солистов – в Доме музыки выступят ансамбли из Великобритании и Германии, а также российский ансамбль Questa Musica под руководством Филиппа Чижевского. В Камерном зале будут представлены программы с участием оркестра Musica Viva под руководством Александра Рудина, ансамбля Rusquartet, Александра Лундина (скрипка) и Алексея Курбатова (фортепиано), Александра Лидского (фортепиано) и многих других.

В числе новых абонементов представлен цикл с участием известных детских коллективов – Хора мальчиков испанского королевского монастыря Эскориал и Хора мальчиков рижского Домского собора. Православную певческую традицию представят Хор Валаамского монастыря, Мужской хор Святого Ефрема из Венгрии, грузинский хор "Ибери". Национальные танцы и песни исполнят Государственный театр танца "Казаки России", Ансамбль песни и пляски Донских казаков и Балет Кубанского казачьего хора.

Отдельный концертный цикл будет посвящен киномузыке – прозвучат хиты зарубежного кинематографа, а также Реквием выдающегося русского композитора Эдуарда Артемьева.

В Светлановском зале Дома музыки по традиции пройдут концерты прославленных джазовых ансамблей и исполнителей. В их числе: лучший биг-бэнд Америки The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra и певица Рене Мари, кубинский пианист и композитор, обладатель премии «Грэмми» Гонсало Рубалькаба, Большой джазовый оркестр Петра Востокова и другие. Впервые в России выступит всемирно известная кубинская певица Айме Нувиола. Американский джазовый гитарист Стэнли Джордан посвятит свою программу легендарному Джими Хендриксу.

Абонемент "Лучшие шоу мира" познакомит гостей Дома музыки со знаменитым ансамблем из Ирландии Celtic Legends, в программах которого органично сочетаются традиционные ирландские танцы, акробатические трюки и живое музыкальное сопровождение с использованием национальных инструментов. В рамках цикла также выступит Национальный симфонический оркестр Аргентины, особый колорит которому придает звучание бандонеонов и перкуссии. Аргентинский коллектив посвятит концерт 100-летию со дня рождения Астора Пьяццоллы.

В Доме музыки пройдут встречи и музыкально-литературные вечера с участием звезд театра и кино, среди которых Евгений Дятлов, Дмитрий Дюжев, Александр Олешко, Юлия Рутберг, Федор Добронравов и многие другие. Для детей и родителей предназначена отдельная серия детских абонементов – образовательные программы, спектакли и концерты с участием известных музыкантов.

Ознакомиться со списком абонементов и приобрести билеты можно на сайте Дома музыки.