Доходы Ливии от продажи нефти в январе упали до нуля

Доходы Ливии от экспорта нефти в январе упали до нуля, сообщил центральный банк после того, как силы командующего национальной армией Халифы Хафтара заблокировали крупные нефтяные порты, передает Reuters.

Хафтар — является одним из лидеров военного конфликта в стране, он противостоит признанному международным сообществом правительству Триполи и пытается захватить власть в стране с апреля.

Силы Хафтара заблокировали все порты на востоке страны и основные месторождения, что стало очередным проявлением нестабильности после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.

Приостановка добычи нефти привела к убыткам национального бюджета страны, которые уже превысили 2,5 миллиарда ливийских динаров (1,78 миллиарда долларов), говорится в сообщении центрального банка в Триполи, опубликованном на его странице в Facebook.

Центробанк Ливии также заявил, что в прошлом месяце не выплачивал зарплат своим служащим, поскольку он в основном работает с официальным правительством Ливии, однако ЦБ страны также выплачивает зарплаты в восточной части Ливии, которая контролируется силами Хафтара.

Как отметили в ЦБ, крупнейшим источником дохода в январе 2020 года была комиссия за операции с валютой, которая принесла 2,391 миллиарда динаров. Налогами было сгенерировано 53 миллиона динаров, таможенными пошлинами — 8 миллионов динаров.