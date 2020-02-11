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Фильм "Лёд 2" 10 минут назад

11 февраля 202018:03

На самом интересном месте: фильму "Лёд 2" удалось сохранить интригу

В московском кинотеатре "Октябрь" в понедельник, 10 февраля, состоялся предпремьерный показ фильма "Лёд 2", созданного при участии телеканала "Россия 1". Столичным зрителям досмотреть киноленту не удалось. Для многих осталось загадкой, чем закончится одна из главных премьер этого года.

Певица Алла Пугачева на своей странице в Instagram разместила совместный снимок с дизайнером Игорем Гуляевым. В посте примадонна рассказала, что как только героиня фильма запела песню из ее репертуара, в кинотеатре произошел небольшой инцидент — возгорание электропроводки. "Нашу песню не задушишь, не убьешь", — отметила Алла Борисовна. Пугачева не огорчилась, заявив, что придет еще раз досмотреть фильм и дослушать музыкальную композицию.

Исполнитель главной роли Александр Петров написал на своей странице в Instagram, что премьера фильма все-таки состоялась. По словам артиста, "Лёд 2" — это народная картина, значит и премьера должна быть народной. Петров отметил, что досмотреть фильм хотят все приглашенные гости, которых несколько тысяч человек. Артист подчеркнул, что дети плакали из-за невозможности досмотреть кино. Александр Петров отметил: "Лёд 2" — самая запоминающаяся премьера.

Зрители не расходились долго, так как надеялись досмотреть фильм. Показ закончился на самом интересном месте. 

Фильм удалось досмотреть в рамках предпремьерного показа в Нижнем Новгороде и Краснодаре. Александр Петров лично посетил города, чтобы поддержать киноленту. На своей странице в Instagram артист поблагодарил регионы за отзывы, слезы и за то, что посмотревшие фильм не рассказывают сюжет в интернете.


"Лёд 2" — продолжение первой части истории о фигуристке Наде и хоккеисте Саше. Их сыграли Аглая Тарасова и Александр Петров. В кинокартине также появятся экранная дочка героев Надя (Виталия Корниенко), тренер Ирина Шаталина в исполнении Марии Ароновой. Кроме того, участие в ленте приняли Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и многие другие. Режиссером продолжения стал Жора Крыжовников. Продюсерами ленты выступили Федор Бондарчук, Антон Златопольский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Вячеслав Муругов. Сценарист — Андрей Золотарев.

"Лёд 2" выходит в широкий прокат в День всех влюбленных — 14 февраля. Это отличная возможность узнать, чем закончится одна из главных премьер этого года.

Смотрите фотографии с предпремьерного показа "Лёд 2".

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