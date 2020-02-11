Голодец назначена на пост зампреда правления Сбербанка

Бывшего вице-премьера ПФ Ольгу Голодец назначили заместителем председателя правления Сбербанка. Об этом сама Голодец сообщила ТАСС.

"Набсовет Сбербанка утвердил мое назначение", – сказала она.

Тем временем глава банка Герман Греф сообщил агентству, что назначение Голодец в Сбербанк должно пройти согласование в Центробанке РФ.

В интервью РИА Новости Греф отметил, что банк начнет работать над созданием медицинской платформы, и Голодец будет курировать это направление.

Он добавил, что пока нет решений, касающихся кандидатов в члены набсовета от правительства.

"Есть еще время, пока не обсуждено, никаких кандидатов пока нет", – сказал Греф.

Ольга Голодец работала в качестве вице-премьера до 21 января 2020 года. 15 января этого года правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку, а 21 января новый премьер-министр Михаил Мишустин назначил новых членов кабмина.