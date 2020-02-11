По расписанию: таинственные космические радиовспышки впервые проявили регулярность

Быстрые радиовсплески — это загадочные сигналы космического происхождения. Астрономы много лет ломают голову над их природой. И вот недавно впервые была обнаружена галактика, из которой такие радиоимпульсы приходят как будто по расписанию.

Открытие описано в препринте научной статьи, опубликованном на сайте arXiv.org большой международной группой исследователей.

Напомним, что быстрые радиовсплески — это короткие (несколько миллисекунд) и яркие вспышки радиоизлучения. Их природа остаётся загадкой для астрономов, хотя у специалистов есть несколько версий.

Это явление было открыто в 2007 году, и с тех пор учёные наблюдали его сотни раз. Обычно радиовсплеск не приходит дважды из одной и той же точки неба. Но наблюдатели выявили десять точек, в которых такие вспышки случаются снова и снова.

Однако в этой повторяемости до сих пор не удавалось найти никакой системы. Исследователи упорно искали хоть какую-то регулярность на временных масштабах от нескольких миллисекунд до многих дней... и не находили. Даже если быстрые радиовсплески в той или иной галактике наблюдались неоднократно, не было способа предсказать, когда произойдёт очередная вспышка.

И вот теперь астрономы, работающие с канадским радиотелескопом CHIME, обнаружили первый регулярно повторяющийся быстрый радиовсплеск. Они нашли закономерность во времени вспышек, наблюдавшихся с 16 сентября 2018 года по 30 октября 2019 года в одной и той же точке неба. В течение четырёх суток импульсы приходили примерно раз в час. Затем сигнал прерывался на 16 дней, и всё начиналось снова. Этот цикл повторился много раз.

Какой механизм обеспечивает подобную "пунктуальность"? Специалисты пока не знают. Но астрономам известно множество периодических процессов. Это может быть вращение некого небесного тела вокруг своей оси или обращение одного объекта вокруг другого. Речь может идти о периодических сжатиях и расширениях или о регулярных выбросах вещества. Неизвестно даже, присущ этот цикл процессу генерации радиовсплесков или некоему объекту, находящемуся на их пути и периодически их затмевающему (или, напротив, усиливающему).

Как установили исследователи, источником сигнала является галактика, находящаяся в 500 миллионах световых лет от Земли. Но какое именно небесное тело в этой звёздной системе испускает эти импульсы, неизвестно. Возможно, ясность внесут новые наблюдения.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о рекорде яркости, побитом быстрым радиовсплеском.